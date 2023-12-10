Depremzedeleri bu kez soğuk hava ve elektrik kesintileri vurdu: Seslerini duyan var mı?

Yayınlanma: 10.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2023 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay’da depremzedelerin çilesi aylardır bitmiyor. Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle çadır ve konteynerleri su bastı. Elektrik kesintileri yüzünden ısınma sorunu ile karşı karşıya olan yurttaşlar yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

İki küçük çocuğuyla Hatay Defne’de çadırda kalan N.K. “Çocuklarım soğuktan titriyor. Karanlık ve yağış depremi anımsattığından ağlama krizlerine giriyorlar. Sürekli hastalanıyorlar” dedi. Hem çadırda kalmaları hem ulaşım sorunundan ötürü çocuklarının okula ıslak kıyafetlerle gittiğini belirten N.K. “Kendimizi geçtik. Çocuklarımız için sesimizi duyun. Yoksa bu kıştan sağ çıkamayız” ifadelerini kullandı.



‘ÇÖZÜMLER YETERSİZ’

İskenderun’da ise depremzede Cihan Kaya, “Her gün hangi afete uyanacağız telaşıyla yaşıyoruz” dedi. Kaya, “6 Şubat depremi sonrası bir metreye yakın çöken İskenderun sahil şeridinde her yağmurda sular altında kalıyoruz. Dışarıdaysak evimize giremiyor, evdeysek dışarı çıkamıyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Kaya, “Zarar gören araçlarımızı sudan kurtarmaya çalışırken altyapıya karışmış taşkın sularının getirdiği hastalıklarla boğuşuyoruz. 10 ay geçti, yerel yönetimlerin, mülki idarelerin çözümleri yetersiz” diye konuştu.



Nüfusunun önemli bölümü konteynerlerde yaşam mücadalesi veren Gaziantep İslahiye’de de yurttaşlar dün gece boyu su tahliyesi ile uğraşmak zorunda kaldı. Gazetemize konuşan bir yurttaş, “Her yağmurda böyle. Her şey su içerisinde. Yetkililer ne zaman harekete geçecek” ifadeleriyle isyanını diye getirdi.

