Depremzedelerin barınma krizi Meclis’te
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Mart sonu itibariyle yaklaşan turizm sezonu nedeniyle depremzedeler otellerden çıkartılıyor, fahiş fiyatlı ev kiralarının yanına yaklaşılmıyor, evlerini kiraya veren ev sahipleri kiracılara tahliye taahhütnamesi dayatıyor. Hükümetin sözde politikaları bir derde derman olmuyor” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, depremzedelerin yaşadığı ve giderek büyüyen barınma krizini ve yaşanan fahiş kira artışlarını Meclis gündemine taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için soru önergesi veren CHP’li Purçu, 10 depremzedelerin 8’inin barınma sorunu yaşadığını vurguladı.
“HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI KİRA YARDIMI DEVEDE KULAK KALMIŞTIR”
“Depremzede barınma çabasında ; hükümet çadır satma kafasında!” diyerek sözlerine başlayan Özcan Purçu, “Evleri yerle bir olan; ağır hasar alan vatandaşlarımız farklı farklı illere göç etmek ve burada yaşamlarını sıfırdan kurmak durumunda kalmıştır. Bu depremzedeler ise gittikleri illerde bu defa barınma krizi ile karşı karşıya kalmış; yanına dahi yaklaşılamayan kira ve satılık ev fiyatları yüzünden mağdur olmuşlardır. Hükümetin açıkladığı kira yardımı devede kulak kalmıştır” diye konuştu.
“EV SAHİPLERİ TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İSTİYOR; DEPREMZEDE ÇARESİZ KALIYOR”
Depremzedelerin ev de kiralamakta zorlandığını anlatan CHP’li Purçu, “Diğer taraftan pek çok ev sahibi, depremzedelere ‘kirayı düzgün ödeyemeyecek’ kaygısı ile ev kiralamamaktadır. Yine gelen bilgiler doğrultusunda ise ev kiralamak isteyenlere zorla tahliye taahhütnamesi imzalatılmaya çalışılmakta; “ev sahibin belirttiği oranda kira artışı yapılacak ya da ev sahibinin belirttiği tarihte ev tahliye edilecek” vb. şartları kiracılara dayatılmakta; aksi halde ev kiraya verilmemektedir” ifadelerini kullandı.
“TURİZM SEZONU DEPREMZEDELERİ VURUYOR”
Otellerde kalan depremzedelerin de çıkarıldığını hatırlatan Purçu, “Halihazırda otellerde geçici olarak konaklayan depremzedeler ise turizm döneminin yaklaşması nedeniyle otellerden çıkartılmaya başlanmakta ve kendi kaderlerine terk edilmektedir. Afetin vurduğu bu yurttaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışırken; bir de barınma sorunu ile boğuşması kabul edilemez. Sosyal devlet olmanın gereği olarak hükümet; muhtaç insanların barınma ihtiyaçlarını (bedelli-bedelsiz) karşılamak için gerekli önlemleri almalıdır” ded,.
“YÜZDE 25 ZAM HAVADA KALDI”
Adalet Bakanı Sayın Bozdağ’ın “Kira artışlarının 1 Temmuz 2023 yılına kadar yüzde 25’i geçemeyeceği” söylemini hatırlatan CHP’li vekil, “Ne yazık ki güncel durumda havada kalmıştır. Mevcutta pek çok ev sahibi kiracısı ile mahkemelik olmuş; yeni ev tutacaklara da artış şartları önlerine konmaktadır. Mecliste yeni geçirilen ve 1 Eylül 2023’te yürürlüğe girecek olan arabuluculuk sisteminin de şu an mağduriyet yaşayanlara bir çözüm getirmeye aşikardır. Bunun için söylemlerin değil; gerekli tedbir ve denetimlerin yapılması, hükümet eliyle depremzedelerin barınma krizine çözümlerin üretilmesi gerekmektedir” diye konuştu.
CHP’i Purçu konuya ilişkin Çevre Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şunların yanıtlarını talep etti:
- Bakanlığınız tarafından bugün itibariyle tespit edilen fahiş kira artış ilan sayısı kaçtır?
- Bakanlığınız tarafından bugün itibariyle tespit edilen fahiş satılık ev ilan sayısı kaçtır?
- Tespit edilen bu fahiş fiyatlı satılık ve kiralık ev ilanları için nasıl bir cezai müeyyide uygulanmaktadır?
- Tespit edilen fahiş fiyatlı ilanların kaçına işlem yapılmış ve toplamda ne kadar bir ceza kesilmiştir?
- Fahiş fiyatlı ilanların önüne geçmek için Bakanlığınız tarafından alınan ya da alınması planlanan önleyici tedbirler nelerdir?
- Özellikle depremzedelerin barınma krizini çözmek adına Bakanlığınız tarafından alınan ya da alınacak olan tedbirler nelerdir?
- Yaklaşan turizm dönemi sebebiyle geçici olarak otellere yerleşen depremzedelerin mart sonu itibariyle otellerden çıkartılacağı bilgileri gelmektedir. Bu depremzedelere yönelik Bakanlığınız tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak olarak yaptığınız bir çalışma var mıdır? Bu depremzedelerin mağduriyeti nasıl giderilecektir?
- İzmir ilinde tespit edilen fahiş fiyatlı kiralık ilan sayısı kaçtır?
- İzmir ilinde tespit edilen fahiş fiyatlı satılık ilan sayısı kaçtır?
- İzmir ilinde Tespit edilen fahiş fiyatlı ilanların kaçına işlem yapılmış ve toplamda ne kadar bir ceza kesilmiştir?
- Ev sahipleri tarafından yeni kiracılara dayatılmaya çalışılan tahliye taahhütnamesi şikayetleri tarafınıza ulaşmış mıdır? Ulaşmışsa buna yönelik ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?
- Kiracılara tahliye taahhütnamesi imzalatmaya çalışan ev sahipleri için başlattığınız bir işlem var mıdır? Varsa detayları nelerdir?
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