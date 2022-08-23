Depremzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için imzalar atıldı

23 Ağustos 2022 Salı, 17:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON, Ege Şehir ve Baybel kentsel yapı işbirliği ve kooperatifleşme yöntemi ile depremzedelerin evlerine daha uygun maliyetlerle kavuşmasının önünü açan Halk Konut projesinde ikinci etap imzaları atıldı. Bu kapsamda 30 Ekim İzmir depreminde ağır hasar alan ve sonrasında yıkılan Çiçek Hanım Apartmanı sakinlerinin kurduğu Halk Konut 2 Yapı Kooperatifi temsilcileriyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri EGEŞEHİR AŞ ve İZBETON AŞ ile Bayraklı Belediyesi şirketi BAYBEL AŞ'nin oluşturduğu ortak girişim yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

Törene; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Leman Tunus, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Ege Şehir Planlama Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onat Çetin, Baybel Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal, İZDEDA ve İZDEDA Koop Başkanı Haydar Özkan'ın yanı sıra çok sayıda depremzede katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülüğünde Türkiye'de ilk kez uygulanan proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi, depremzedelerin kendi konutlarını yapabilmesi için belediye güvencesi ve teknik destek sağlayacak.

BAŞKAN SANDAL: NELER YAPTIĞIMIZ ORTADA

İmza töreninde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Afetlerden sonra enkaz kaldırma sürecinin sorunsuz olarak yürütülmesi, çadırların kurulması, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının yarım saatte karşılanması, yurttaşlarımızın geçici konutlara yerleştirilmesi noktasında Büyükşehir Belediyemizle birlikte üzerimize düşeni yaptık. Hak kayıpları olmaması için K sınırlarını ayarladık, ada ve parsel bazında emsal artışlar yapıldı. Ne yaptınız diyenlere soruyorum: Bu yaptıklarımızın hangisini Van’da, Elazığ’da, Rize’de yaptınız? Tek dileğimiz depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde kredi miktarının verilmesi, rezerv alandan sadece depremzedelerimizin yararlanması, hafif, orta veya ağır hasarlı ayrımı yapılmadan tüm yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına hızla kavuşmasıdır. Bu işin gerçekleşmesinde büyük emeği olan ve projenin mimarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e de bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KAYA: MAĞDURİYETLERİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, "Mağduriyetleri azaltmak için her zaman yanınızdayız. Bundan sonra da bütün gücümüzle yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün halk konutun 2’nci imzalarını atıyoruz, yakında diğerleri de gelecektir. Tüm mağduriyetleri azaltmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖZKAN: BAŞKANLARIMIZ HER ZAMAN ARKAMIZDA

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, "25 Haziran'da atılan birinci imzadan sonra ikinci imzayı merakla bekledik. Umudunu kaybedenlere 'belediye başkanlarımız arkanızda' dedik. Belediye Başkanımız Serdar Sandal'a bir şey söylediğimizde hemen gerçekleşiyor, sorun yaratanlar binaların müteahhitleri ve mimarları, bizi belediye ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Herkes işini yaptığında işlerin nasıl hızlı yürüdüğünü görecek. 23'ünü ayda gülebiliyoruz, buna da şükür" diye konuştu. Halk Konut 2 Kooperatifi Başkanı Cüneyt Yılmaz ise, "11 kooperatif kuruldu, kurulma aşamasındaki 10 kooperatif daha yani bin bağımsız bölüm daha kooperatifleşme modeliyle hayata geçecek. Bu model umarım Türkiye'ye örnek olur. Depremzedeler adına emeği geçen tüm başkanlarımıza, bürokratlarımıza teşekkür ederim" dedi.