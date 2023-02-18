Depremzedelerin malzemelerini çalan 6 şüpheli yakalandı

Adana’da depremzedelerin malzemelerini çaldığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 10:11
Depremzedelerin malzemelerini çalan 6 şüpheli yakalandı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde, Adana’da 13 bina yıkılırken, 148 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Çok sayıda bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bu durumu fırsat bilenler boş binalardan hırsızlık yapmaya başladı.

Polis, hırsızlık olaylarına karşı başlattığı çalışmada, 500 metre kablo, çöp konteyneri, kürk, bebek arabası, ayakkabı ve 5 sandalye çalan 6 şüpheliyi tespit etti.

Polis, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. 



Adana hırsızlık deprem

İlgili Haberler

Stadyumda ağırlanan depremzede aileden duygulandıran not

Stadyumda ağırlanan depremzede aileden duygulandıran not
Gaziantepli depremzede Burak'ın anlattıkları yürek yaktı: '11 kuzenimi kaybettim...'

Gaziantepli depremzede Burak'ın anlattıkları yürek yaktı: '11 kuzenimi kaybettim...'
İzmir'e giden depremzede aile o anları anlattı: 'Oğlum bitsin diye yalvarıyordu'

İzmir'e giden depremzede aile o anları anlattı: 'Oğlum bitsin diye yalvarıyordu'

En Çok Okunan Haberler