Depremzedelerin malzemelerini çalan 6 şüpheli yakalandı
Adana’da depremzedelerin malzemelerini çaldığı öne sürülen 6 zanlı yakalandı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde, Adana’da 13 bina yıkılırken, 148 bina ise ağır hasarlı olarak tespit edildi.
Çok sayıda bina sakini, yıkılma tehlikesi nedeniyle evlerini terk etti. Bu durumu fırsat bilenler boş binalardan hırsızlık yapmaya başladı.
Polis, hırsızlık olaylarına karşı başlattığı çalışmada, 500 metre kablo, çöp konteyneri, kürk, bebek arabası, ayakkabı ve 5 sandalye çalan 6 şüpheliyi tespit etti.
Polis, düzenlediği operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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