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Depremzedelerin yaşadığı zorluklar sürerken sağlık sorunları da artıyor: Gönüllüler bölgeden çekiliyor

Kahramanmaraş merkezli, depremin üzerinden 100 günü aşkın bir süre geçti. AKP iktidarı, deprem bölgesinde hayatın “normale” döndüğünü söylese de bölgede yaşayan yurttaşlar hâlâ su, gıda, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 22.05.2023 - 03:00
Depremzedelerin yaşadığı zorluklar sürerken sağlık sorunları da artıyor: Gönüllüler bölgeden çekiliyor
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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik Kolu’nun ortak bir şekilde hazırladığı, “6 Mayıs-13 Mayıs 2023 Adıyaman Deprem Bölgesi Raporu” da deprem bölgesindeki olumsuz yaşam koşullarını gözler önüne serdi. Sağlık emekçilerinin bölgede yürüttükleri faaliyetlere de vurgu yapılan raporda sürece ilişkin de değerlendirmelere yer verildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte çadır kent ve konteynerlerde yaşamın daha da zorlaşacağına vurgu yapılan raporda, gönüllü yardım kuruluşlarının bazılarının da bölgedeki çalışmalarını sonlandırdığı vurgulandı. Söz konusu raporda yurttaşların temel ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çektiği vurgulanırken barınma sorununun da güncelliğini koruduğu ifade edildi.

YIKICI SAĞLIK SORUNLARI

Kaldırılan enkazların tarım arazileri ve dere yataklarına dökülmesinin toprak ve su kirliliğine neden olduğuna vurgu yapılan raporda, söz konusu durumun ilerleyen yıllarda daha bölgede yaşayan yurttaşlar için daha yıkıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekildi.

Enkaz kaldırmak için kullanılan hafriyat kamyonlarının çocuklar için tehlikeli olabileceğine vurgu yapılan raporda, “Ziyaretlerimiz esnasında hasta çocuk ve erişkin muayeneleri yapıldı. Çocuklarda üst sonum yolu enfeksiyonu yaygın. Kalabalık yaşam, su sıkıntısı ve hijyen koşullarının kötü olması nedeniyle uyuz vakaları artmış durumda. Bölgede faaliyet yürüten gönüllü ve yardım kuruluşları çekiliyor. Söz konusu kurumların arasında aşevleri de var. Bu beslenme eksikliği gibi birçok soruna neden olabilir” ifadeleri yer aldı.


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