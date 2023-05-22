Depremzedelerin yaşadığı zorluklar sürerken sağlık sorunları da artıyor: Gönüllüler bölgeden çekiliyor
Kahramanmaraş merkezli, depremin üzerinden 100 günü aşkın bir süre geçti. AKP iktidarı, deprem bölgesinde hayatın “normale” döndüğünü söylese de bölgede yaşayan yurttaşlar hâlâ su, gıda, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik Kolu’nun ortak bir şekilde hazırladığı, “6 Mayıs-13 Mayıs 2023 Adıyaman Deprem Bölgesi Raporu” da deprem bölgesindeki olumsuz yaşam koşullarını gözler önüne serdi. Sağlık emekçilerinin bölgede yürüttükleri faaliyetlere de vurgu yapılan raporda sürece ilişkin de değerlendirmelere yer verildi.
Havaların ısınmasıyla birlikte çadır kent ve konteynerlerde yaşamın daha da zorlaşacağına vurgu yapılan raporda, gönüllü yardım kuruluşlarının bazılarının da bölgedeki çalışmalarını sonlandırdığı vurgulandı. Söz konusu raporda yurttaşların temel ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çektiği vurgulanırken barınma sorununun da güncelliğini koruduğu ifade edildi.
YIKICI SAĞLIK SORUNLARI
Kaldırılan enkazların tarım arazileri ve dere yataklarına dökülmesinin toprak ve su kirliliğine neden olduğuna vurgu yapılan raporda, söz konusu durumun ilerleyen yıllarda daha bölgede yaşayan yurttaşlar için daha yıkıcı sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekildi.
Enkaz kaldırmak için kullanılan
hafriyat kamyonlarının çocuklar
için tehlikeli olabileceğine vurgu
yapılan raporda, “Ziyaretlerimiz
esnasında hasta çocuk ve
erişkin muayeneleri yapıldı.
Çocuklarda üst sonum yolu
enfeksiyonu yaygın. Kalabalık
yaşam, su sıkıntısı ve hijyen
koşullarının kötü olması
nedeniyle uyuz vakaları artmış
durumda. Bölgede faaliyet
yürüten gönüllü ve yardım
kuruluşları çekiliyor. Söz konusu
kurumların arasında aşevleri de
var. Bu beslenme eksikliği gibi
birçok soruna neden olabilir”
ifadeleri yer aldı.
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