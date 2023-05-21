Depremzedelerin eşyalarına el koydular!

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:00

Akdeniz Mahallesi muhtarı Murat Sertel, yıkımdan haberdar olmadıklarını ve yıkılacak bina listelerinin muhtarlığa bildirilmediğini belirtti. Sertel, “Yıkım ihalesini alan şirket yetkilileri, yurttaşın evlerinden geriye kalan penceresini, kapısını almasına izin vermiyor. İnsanlar zaten mağdur, eşyaları satarak gelir elde etmek istiyorlar fakat engel oluyorlar” diye konuştu.

‘AVCUMUZDA KALMADI’

Akdeniz Mahallesi’nde yaşayan depremzede Ali Kaçar ise evinde kalan eşyalarını almak istediğini fakat şirket yetkililerinin izin vermediğini belirtti. Kaçar, “Evimdeki bazı eşyaları, demirleri çıkartıp kendime ev yapmak istiyorum. Yapamazsınız, sökemezsiniz diyerek bizi engelliyorlar. Yetkililer polislere şikâyet etmiş, muhatabımız artık polisler oldu onlarla konuşuyoruz. Elimizde avcumuzda bir şey kalmadı, ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.

‘KENDİ PARAMLA ALDIM’

Aynı mahallede yaşayan ismini vermek istemeyen bir yurttaş ise evi yıkılmadan önce demir, çelik gibi eşyaları almak istediğini belirtti.

Yurttaş, “Kendi paramla aldığım eşyalar, yıkımı yapan şirket içeriden eşya alınmasına izin vermiyor. Devlet, yıkılacak binaları, milletin malını kimseden habersiz içindeki eşyalarla birlikte ihaleye vermiş. İçeriden çoğu eşyamı aldım fakat enkazın içinde kalan paraya çevrilebilecek eşyalar vardı. Yetkililerin ‘Biz burayı ihale ile aldık, içeriden bir şey alamazsınız’ tepkisiyle karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.