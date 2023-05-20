Bakan Özer'den depremzede öğrencilere ilişkin açıklama

Yayınlanma: 20.05.2023 - 15:28

Güncelleme: 20.05.2023 - 15:28

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından farklı illere nakil olan öprencilerin okullarına geri döndüğünü açıkladı.

Bakan Özer, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan büyük afetin ardından okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımızda en kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerimize başlamakla bölgedeki yaşamın olağan akışına kavuşmasına öncülük ettik. Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405’i okullarına geri döndü" dedi.