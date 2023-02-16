'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzede olduğunu söyleyerek aldığı yardım malzemelerini sattığı belirlenen Ali Kamalak, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 15:44
'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra afet bölgesine depremzedeler için yardım tırları gelmeye devam ediyor. 36 binden fazla ölü ve 105 binden fazla yaralının olduğu depremde, milyonlarca insan evsiz kalarak, konteyner ve çadırlarda yaşamaya başladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Hamdi Bey Polis Merkezi ekipleri, kendisini depremzede olarak tanıtan Ali Kamalak'ın (55) gençlik merkezlerinde dağıtılan yiyecek, içecek, giyecek ve yakacakları alıp sattığı bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menteşe'de 1 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 atlet, 4 takım çocuk kıyafeti, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kadın botu, çeşitli kuru bakliyatlar, kağıt havlular, 1,5 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamalak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 



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