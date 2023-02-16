ABB, Ankara'daki depremzedeler için 'Yemek ver' dayanışma kampanyası başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkentteki depremzedeler için ‘Yemek Ver’ kampanyasını başlatıyor. Başkentlilerin 'yemekver.org' internet adresi üzerinden vereceği kahvaltı ya da yemek siparişleri, ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan depremzedelere ulaştırılacak.

ANKA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:43
ABB, Ankara'daki depremzedeler için 'Yemek ver' dayanışma kampanyası başlattı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından memleketlerini terk etmek zorunda kalan depremzede yurttaşlara kucak açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir destek kampanyası için harekete geçti.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Yeni destekle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’ya gelen depremzedelerimize günlük kahvaltı ve yemek paketleri içeren “YemekVer” kampanyamızı başlatıyoruz. Bugüne dek iyilikle yüzlerce kişinin yüzünü güldürdünüz. Şimdi hepinizi yine sofralara bereket olmaya davet ediyorum” dedi. 

Kentlerine gelen depremzedelere destek olmak isteyen başkentliler, ‘yemekver.org’ adresi üzerinden sipariş verebilecek. Destek kampanyası kapsamında kahvaltı paketi 25 TL, yemek paketi 50 TL ve kahvaltı-yemek paketi 75 TL olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.

İnternet adresi üzerinden sipariş verilmesinin ardından Belpa Mutfak’ta hazırlanan günlük kahvaltı ve yemek paketleri, ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan afetzedelere ulaştırılacak.


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