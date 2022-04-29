Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü: Şüphelinin evinde kanlı giysiler bulundu
Niğde'de tabanca ile vurularak dere kenarında ölü bulunan 47 yaşındaki İbrahim Çinioğlu'nun cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli 32 yaşındaki Harun Işık'ın evinde kanlı giysiler bulundu. Gözaltına alınan Işık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Niğde'de İbrahim Çinioğlu'nu tabancayla öldürüp, dere kenarına attığı belirlenen Harun Işık gözaltına alındı. Evinde kanlı giysiler de bulunan Işık, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dolusavak mevkisinde dün hayvanlarını otlatan Ramazan Vezir, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin tabanca ile vurularak öldürüldüğünü ve dere kenarına atıldığını belirledi. Cansız beden, kimlik tespiti ve otopsi için Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cesedin, İbrahim Çinioğlu'na ait olduğu tespit edildi.
Cinayet ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelinin Harun Işık olduğunu tespit etti. Evine baskın yapılan Işık, gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada kanlı giysiler dikkat çekti. Gözaltına alınan Işık, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
- Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
- Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- İsrail Başbakanına ikinci kez tehdit mektubu
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Tuzla'da fabrikada şiddetli patlama
- Erdoğan'ın durumu rakibine bağlı