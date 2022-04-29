Devlet Bahçeli’den kadına şiddet ve cinayetler çıkışı: İdam cezası gelmelidir

29 Nisan 2022 Cuma, 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle önceki akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında “çok sert üslup kullandığını” söyleyen Bahçeli, “Kavga geçmişte yapılmıştır. Mağduriyetler, mahkûmiyetler, şehitler olmuştur. Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder. Çünkü kavga tecrübesi yok. Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının adaylık konuşması olup olmadığına yönelik de Bahçeli, “Benim gönlümde yatan aday, AK Parti Genel Başkanı’dır. Kavga ile adaylık olmaz. Kavganın derinleşmesi Türkiye’yi götürür” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, iş insanı Osman Kavala ile ilgili yargı kararına ilişkin sözleri için Bahçeli, “Ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz, kurşun atıyorsunuz. Kavala Sorosçu’dur ve Türk milletini temsil edecek bir zekâda değildir” dedi.

"DAĞILMA DEĞİL"

Dezenformasyon Yasası çalışmasında hapis cezasının olup olmamasına ilişkin soru üzerine de “15 yaşındaki kızı katletmenin cezasız kalacağı bir yer olamaz. Bunun cezası idamdır. İdam gelmelidir. Yani bölünmüş yol yapıyorsun da idamı yaparken bölünmüş idamı niye yapmıyorsun?” yanıtı verdi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, partilerinin isim ve logosuyla seçime gireceklerine yönelik açıklamasını da Bahçeli, “Çok zeki hareket ediyor” sözleriyle değerlendirdi.