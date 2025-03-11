Dere yatağında insan iskeleti bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki dere yatağında kıyafetleri çürümüş olan ve cinsiyeti belirlenemeyen insan iskeleti bulundu.

Dere yatağında insan iskeleti bulundu
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 19:58

Alınan bilgiye göre, Esentepe mevkisindeki otoban bağlantı yolunda aracının arıza yapması üzerine emniyet şeridine park eden ve çevrede dolaşan kişi, dere yatağında insana ait olabilecek iskeleti fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerince iskelette inceleme yapıldı.

Kıyafetleri çürümüş olan ve cinsiyeti belirlenemeyen insan iskeleti, delil torbasına konuldu.

İskelet, savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Etiketler: #Adana #dere yatağı #insan iskeleti

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