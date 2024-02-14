DERİTEKS Genel Başkanı Alagöz'ün uğradığı silahlı saldırıya tepki

Yayınlanma: 14.02.2024 - 17:20

Güncelleme: 14.02.2024 - 17:20

İzmir'de Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve Toplu İş Sözleşmeli olan Akar Tekstil'de, iş yerinde yaşanan sorunlar ve üyelerin ödenmemiş ücretleri hakkında konuşmak için giden Deriteks Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz ve sendika yöneticileri, Akar Tekstil patronu tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Deriteks üyesi işçiler, Genel Başkan Alagöz'ün bacağından vurularak yaralandığı saldırıyı kınamak için Akar Tekstil İşyeri önünde basın açıklaması düzenledi.

Deriteks Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını yapan Genel Merkez Teşkilat Sekreteri Ayhan Yanılmaz, konuşmasına, “Fabrikada yaşanan kimi sorunları çözmek için görüşme daveti üzerine gittiğimiz ve 3 dönemdir onlarca görüşme gerçekleştirdiğimiz iş yerimiz diye telaffuz ettiğimiz fabrikada bu sefer kurşunlarla karşılandık” sözleri ile saldırıyı kınayarak başladı.

“MÜNFERİT BİR OLAY DEĞİL; SÖMÜRÜ ÇARKLARININ VAHŞİ BİR PARÇASIDIR”

Yalnızmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genel Başkanımız Makum Alagöz' ün yaralandığı sendika yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın şans eseri yara almadan kurtulduğu bu saldırı, sömürüyü dizginsiz yürütmek isteyenlerin aklıdır. Bütün dertleri daha fazla kâr etmek olan zihniyetin saldırısıdır. Kendilerini lüks ve şatafat içinde yaşatan işçinin kazanılmış hakkını gasp etmeye çalışarak, emeğin değerini bilmeyen aklın ürünüdür. Bu saldırı insanca ve hakça paylaşımın kıymetini bilmeyenlerin, alın terine ve onu değerini savunanlara karşı vicdansızlığın bir ürünüdür. İşçiye, sendika yöneticilerine kurşun sıkma cesareti, hadsizliği münferit bir olay değil sömürü çarklarının vahşi bir parçasıdır.

“GERİ ADIM ATMAYIŞIMIZ ONURLU BİR SENDİKA ÇİZGİSİNİ PUSULA EDİNDİĞİMİZ İÇİN”

Deriteks ailesi olarak yıllardır işçilerin hakları gasp edilmesin, işçilerin örgütlenme haklarına saygı gösterilsin diye gösterdiğimiz fedakârca tutum, korkaklığımızdan değil sabırla yürüttüğümüz demokrasi mücadelesine olan inancımızdan ve 21. yüzyılda orman kanunlarının değil diyaloğun yollarını açma anlayışımızdan gelmektedir. Israrla yüruttüğümüz; ne olursa olsun işçilerin yanında duran sendikal anlayışımızı bedeli ne olursa olsun savunacağız. Yıllar içinde yaşadığımız patron baskısı ve saldırılarından bir milim geri atmayışımız onurlu bir sendika çizgisini pusula edindiğimiz içindir. Emeğin örgütlü gücünü yaratmak için gösterdiğimiz sendika mücadele dönemimizde tek arayışımız sadece konuşabilme kabiliyetine haız işverenlerle süreç yürütmek olmuştur. Maalesef bu insanca tutumumuz bırakın anlaşılmayı üstüne üstlük canımıza kastetmeye kadar vardırılmış canice bir hisle insan öldürme teşebbüsüne kadar ileri gidilmiştir. Ülkenin dört bir yanından onlarca fabrikadan gelen işçi çığlıkları, insanca yaşamak için insanca ücret, sendikalı çalışma taleplerine takınılan vahşi saldırı aynı kaynaktan beslenen aynı faşizan tutumdur. Safımız işçi sınıfının onurlu safıdır.

“ALIN TERİMİZİN HAKKINI ALMAK İÇİN BURADAYIZ”

Akar Tekstil yönetimine seslenen Yanılmaz, “Savunduğumuz sendika çizgimizden geri durmayacağımızı, alın terinin hakkını almak için, toplu sözleşmeli çalışma hayatı için, işçilerimizin insanca yaşam talepleri için 76. yılımızda bir kez daha ifade ediyoruz ki buradayız. Konfederasyonumuz Türk-İş ile milyonlarca işçi ile, emek dostlarımız ile buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

“BU ZORLU SÜRECİ SINIF DAYANIŞMASI İLE GÖĞÜSLEYECEĞİZ”

Yaşanan bu saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade eden Yanılmaz, “Bu saldırıyı yapanların gerekli cezayı alıncaya kadar sürecin takipçisi olacağız. Mücadele tarihimizden öğrendiğimiz bir şey var. O da her zorlu süreci birlikte aştığımız gibi bu saldırıları da birlikte aşacak sınıf dayanışması ile göğüsleyeceğiz” diye konuştu.

“BU KURŞUN, TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA SIKILMIŞ BİR KURŞUNDUR”

Akar Tekstil İşyeri önünde gerçekleştirilen açıklamada konuşma yapan Türk-İş İzmir Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, yapılan saldırıyı kınayarak, “Bu kurşun Türkiye'yi işçi sınıfına sıkılmış bir kurşundur. Bu kurşun emek hareketleriyle sendikal birliklerine sıkılmış bir kurşundur. Eğer bu kurşunun bedelini ödeyecekse mahkum olarak ödeyecek. Burada işletmedeki üretimi savunan işçi haklarını Deriteks yönetimi başkanı burada bir kurşunlu saldırıya uğradı. Bunu sahipsiz sanmasınlar. Biz buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz.” dedi. Çakmak, Akar Tekstil yönetimine seslenerek, “Bu işi ya masada çözeceğiz, ya masada çözeceğiz” dedi.

Eylemde, “Korkmadık, korkmuyoruz, birlikte kazanacağız.”, “Koşullar bizi yıldıramaz”, “Direne direne kazanacağız”, Baskılara ve kurşunlara boyun eğmeyeceğiz” sloganları atıldı.