Dervişoğlu kürsüde eleştirdi: İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan 'Akın Gürlek' sevinci

Bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevden alındı, yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Gürlek'in atanmasına birçok siyasi isimden tepki gelirken bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

TBMM'deki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, "Ana muhalefet partisine yönelik en büyük hukuki süreçleri yöneten ismin Adalet Bakanı olarak görevlendirilmesi, bu davaların siyasi yönünü de resmileşmiştir Böyle bir ortamda, hiçbir süreçten Türkiye'ye demokrasi ve huzur ortamının çıkmayacağı da anlaşılmış olmalıdır" ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU ELEŞTİRDİ, İYİ PARTİLİ BAŞKAN 'GURURLANDI'

Dervişoğlu'nun konuşması esnasında İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan tepki çekecek bir X paylaşımı geldi.

Arı, paylaşımında Akın Gürlek'in Nevşehirli olduğuna dikkat çekerek, "Şehrimiz adına gururluyuz" dedi.

Arı, şunları yazdı:

"Yıllardır “Nevşehir’den neden bir bakan çıkmıyor?” diye konuşurduk…

Bugün çok şükür, hemşehrimiz Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak göreve atandı.

Nevşehir’imizin evladı, devletimizin önemli bir emanetini omuzladı.

Biz inanıyoruz ki adalet duygusu güçlü bu toprakların yetiştirdiği bir isim, görevini layıkıyla yerine getirecektir.

Şehrimiz adına gururluyuz.

Hayırlı olsun Nevşehir."

NE OLMUŞTU?

Rasim Arı daha önce AKP çatısı altında belediye başkanlığı yapmış ancak 2022 tarihinde AKP'den istifa etmişti.

Arı daha sonra İYİ Parti'ye katılarak, İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti.