Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a 'Öcalan ve Barrack' sorusu: 'Tek bir söz etmeyecek misiniz?'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyen Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyelerinin TBMM'deki DEM grubu öncesi “Biji serok Apo (Yaşasın önder Apo)” sloganı atmasına ve ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın SDG’nin Hatay’ı Suriye topraklarında gösteren logosu önünde fotoğraf vermesine tepki gösterdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Dervişoğlu, "Milletin Meclisi’nde millet düşmanına övgü sloganı atılıyor. Müttefik dediğiniz ülkenin Büyükelçisinin pkk’lı teröristlerle verdiği fotoğrafta Hatay’ımız Suriye topraklarında gösteriliyor. 3 gündür bekliyorum. Milletin kaç çocuk yapacağına bile karışırken, ülkenin birlik ve bütünlüğünü temsil makamından, bu rezaletlere tek bir söz etmeyecek misiniz Sayın @RTErdogan?" ifadelerini kullandı.