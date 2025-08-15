Cumhuriyet Gazetesi Logo
DESKİ personeli çalışma esnasında akıma kapıldı, hayatını kaybetti!

15.08.2025 16:56:00
İHA
Denizli’nin Beyağaç ilçesinde su ölçümü yapmak için kazı yapılan sondaja inen DESKİ personeli, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Denizli’nin Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yeni bu su kaynağı temin edilmesi için jeneratör yardımıyla sondaj çalışması yapıldı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK CAN VERDİ

Çalışmalar devam ederken su ölçümü yapmak için açılanan sondaj çukuruna inen 28 yaşındaki Denizli DESKİ personeli Furkan Derer, elektrik akımına kapıldı.

Jeneratörün kapatılmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılan Furkan Derer, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık personellerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

