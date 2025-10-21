Destek sürüyor: ‘Cumhuriyet bize emanet’

Kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet tarihimizin hafızasıdır. Nice ağır baskılar gören bu eşsiz gazete; Atatürkçü bakıştan milim sapmadan çağdaş bir Türkiye için mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Katledilen Cumhuriyet aydınları Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok, fikirleriyle Aydınlanma ışığını bugün dahi yaymaya devam etmektedir. Cumhuriyet gazetesi, aynı zamanda okuldur. Gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini öğretmesi anlamında dünya çapında örnek alınmaktadır. Cumhuriyet gazetesine sahip çıkmak, Cumhuriyete, Atatürk Devrimlerine, aydınlığa, düşünme ve ifade özgürlüğüne, halkın doğru habere ulaşma hürriyetine sahip çıkmak anlamına gelir. Cumhuriyet bize emanettir ve bu emanete sahip çıkmak önemli bir görev, sorumluluktur.”

CHP Bursa Nilüfer Altınşehir mahalle temsilciliği: Mustafa Kemal Atatürk tarafından ismi konan Cumhuriyet gazetesinin varlığını sürdürmek için yaptığı çağrıya biz de karşılık verdik. Umuyoruz küçük desteğimiz örnek olur ve Cumhuriyet gazetesi nesilden nesile korkusuzca yazmaya devam eder. Duyarlı herkesin bu çağrıya kulak vermesini temenni ediyoruz.

Sosyal Demokrasi Derneği İstanbul Başkanı Yüksel Mercan: Cumhuriyet 101 yıldır halkın nefesi, demokrasinin sesi. Dayanağımızsınız.

Prof. Dr. Coşkun Özdemir: Cumhuriyet gazetesi Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin en önde gelen savunucusu ve izleyicisidir. Karşıdevrimle en önde mücadele eden gazetemizin her zaman yanında oldum. Cumhuriyet ve laiklik düşmanlarıyla bu karanlık günlerde mücadele eden Cumhuriyet gazetesinin yaşamasını ve güç kazanmasını istiyorum. 97 yaşında ben de bu onurlu mücadelenin destekçisiyim.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006 4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000 0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000 0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN - YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş - BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600 0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX