Destek sürüyor, istek üzerine ‘Cumhuriyet imece’ kampanyası 29 Ekim’e dek uzatıldı: '101 yıldır halkın sesi, yol gösterici'

Kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: “Bu gazete, Uğur Mumcu’nun korkusuzluğunu, Ahmet Taner Kışlalı’nın Aydınlanmacılığını, Bahriye Üçok’un bilgece direnişini, Muammer Aksoy’un hukuk ve demokrasiye adanmış kararlılığını taşır sayfalarında.

Cumhuriyet gazetesi, düşüncenin susturulamayacağını, gerçeğin karanlıkta kaybolmayacağını, fikirlerin asla öldürülemeyeceğini hatırlatır her gün. Bu yüzden 101 yıldır halkın sesi, aklın, bilginin ve bilimin yol göstericisi olmaya devam ediyor. Cumhuriyet gazetesinin her sayfasında, düşünce özgürlüğü, laiklik ve demokrasinin sesi yankılanıyor.

Bugün bizlere düşen görev, bu emaneti geleceğe taşımaktır. Kalemleri susturmak isteyen karanlığa inat, Cumhuriyet’in ışığına sahip çıkacağız. Çağrımız açık, net ve güçlüdür: Cumhuriyet gazetesine sahip çıkmak, sadece bir gazeteye değil, bir ideale, yurttaşlık onuruna sahip çıkmaktır. Biz Cumhuriyet ile Cumhuriyet bizimle var!”

ÖDÜN VERMEDEN...

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan: “20. yüzyılın yüz akı ve 21. yüzyılın yol göstericisi Mustafa Kemal Atatürk’ü en iyi anlatan, tam bağımsız Türkiye’ye sahip çıkmada öncülük yapan, Aydınlanma Devrimini halkımıza en iyi yansıtan, Cumhuriyetimizin getirdiği değerler dizgesini ödün vermeden savunan, iktidar partilerinin güdümüne asla girmeyen, tükenmez kalemli yazarlarıyla, çizerleriyle, sadık okurlarıyla, özverili çalışanlarıyla basın dünyasına örnek olan, okurlarını en doğru ve en güvenli bir şekilde bilgilendiren ve bilinçlendiren, Cumhuriyete dayalı demokrasinin değerini okuyucusuna yansıtan, laik, demokratik, halka dayalı ve halk mayalı Cumhuriyetimizin ödünsüz savunucusu olan, doğru, doyurucu ve düzeyli haberlerin ve bağımsızca, özgürce düşünmenin özgün ve etkin kaynağı olan Cumhuriyet gazetesine sahip çıkalım ve yayınını sürdürmesine destek olmanızı diliyoruz. Atatürkçü kamuoyuna çağrımızdır.”

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇA ĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor.

Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek.

Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak.

Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız.

Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

