Destici'den iktidara asgari ücret ve emekli zammı tepkisi: Bu hesabı nasıl yaptınız anlatın da biz de anlamaya çalışalım

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücrete zam yapılmaması ve memur-emekli maaşlarına yapılan zam oranlarına tepki gösterdi. Destici, belirlenen oranların enflasyon ve kira artış oranları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon oranının yüzde 35,05 olduğuna, kira artış oranının ise yüzde 43,23’e ulaştığına dikkati çeken Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''En düşük çalışma ücreti olan asgari ücrete artış yüzde 0. Altı aylık SSK Bağkur Emekli maaş zammı yüzde 16,67. Altı aylık Memur zammı yüzde 15,57. Yıllık bazda enflasyon yüzde 35.05. Kira artış oranı 43,23. Allah aşkına bu hesabı nasıl yaptınız anlatın da biz de anlamaya çalışalım. Soran olursa, enflasyonu azdıran en önemli kalemlerden birisi kira artışı derler" ifadesini kullandı.