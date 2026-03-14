DEÜ Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi 7 yıldır tamamlanamadı

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Aliağa’da yapımı süren Dokuz Eylül Üniversitesi Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anka Haber Ajansı’ndan Fatih Özkılınç ve Akın Küçükkurt’un haberine göre; Güç, 2019 yılında temeli atılan hastanenin aradan geçen yaklaşık yedi yıla rağmen tamamlanamadığını belirterek, Aliağa gibi ağır sanayinin yoğun olduğu bir ilçede kapsamlı bir hastanenin hala hizmete açılmamış olmasının önemli bir sağlık sorunu yarattığını ifade etti.

Çağatay Güç, hastanenin 2019 yerel seçimleri öncesinde gündeme getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Cumhur İttifakı tarafından İzmir bazında özellikle verilen hiçbir söz tutulmuyor. Aliağa’daki Meslek Hastalıkları Hastanesi bunun örneklerinden bir tanesi. Bunun gibi aslında söz verilip yapılmayan birçok proje var. Ama orada şöyle bir durum var; başlandı ve yarım kaldı. Temeller atıldı. 2019 seçimlerinden önce yapıldı bu. O dönemlerde milletvekilleri geldi, kuru bir temel attılar. Sonra uzunca bir süre kaba inşaatı sürdü. Yaklaşık 4-5 yıl civarında sürdü. Şu anda yedinci yılı tamamlamak üzereyiz. Hala inşaat halinde.”

2026 yılı yatırım programında hastane için ayrılan ödeneğe de değinen Güç, "2026 yılında ciddi bir bütçe yok. Tamamen tadilat, tamirat bütçeleri. Dört bin lira ödenek ayrıldığı bir yer konumunda" dedi.

"İZMİR, AKP’NİN GÖZÜNDE ÜVEY EVLAT KONUMUNA GELMİŞ DURUMDA"

İzmir’de merkezi hükümet tarafından yapılması beklenen bazı projelerin de tamamlanmadığına işaret eden Güç, şöyle konuştu:

"Aliağa’da geçenlerde AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar bey(Demir) kiralık MR makinesi getirdik diye devlet hastanesi için bir açıklama yaptı. Aliağa’da en çok eleştirilen konulardan bir tanesi de şudur: Aliağa’da bir hastane yok. Aliağa çok büyük bir sanayi kenti. Tam kapasite çalışan bir devlet hastanesi yok diye çok büyük eleştiriler olur Aliağa’da. Ancak geldiğimiz noktada Meslek Hastalıkları Hastanesi’ni yedi yılda yapamayan bir merkezi hükümet var. İkinci çevre yolunu, Halkapınar–Otogar arasındaki raylı sistemleri, hızlı treni yapamayan bir merkezi hükümetten bahsediyoruz. Aslında İzmir, AKP’nin gözünde üvey evlat konumuna gelmiş durumda. Ama son dönemlerde özellikle bu mali krizin arttığı son beş, altı yılda aslında Türkiye’nin bütün illeri bu konuma geldi. Hiçbir il yatırım almıyor ama İzmir uzunca süredir yatırım almıyor.”

Güç, Aliağa’da sanayi kaynaklı iş kazalarının sık yaşandığını aktararak, “Aliağa sanayi kenti, sanayiden kaynaklı çok ciddi iş kazaları oluyor. Kapsamlı bir hastane olmadığı için bu konularda çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. İzmir’e gelene kadar yaklaşık yarım saat, 45 dakikalık yolda insanlar belki de uzuvlarını kaybediyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden yıllardan beri süre gelen Aliağa’da kapsamlı bir hastane açılmasıyla ilgili talep var ama bir türlü hükümetin yapmadığı bir yatırım" ifadelerini kullandı.

ŞANTİYEDE ÇALIŞMA GÖRÜLMEDİ

Öte yandan, ANKA Haber Ajansı ekibinin 12 Mart’ta bölgede gerçekleştirdiği görüntü çekimi sırasında hastane inşaatı alanında herhangi bir çalışmaya rastlanmadı.

Çevrede yaşayan bazı yurttaşlar ise inşaat sahasında zaman zaman çalışma yapıldığını, ancak bazı dönemlerde faaliyetlerin durduğunu ileri sürdü.

Bölge sakinleri, işçilerin ücretlerini alamadıkları dönemlerde çalışmaların aksadığı yönünde iddiaları da dile getirdi. Temeli 2019 yılında atılan ve farklı dönemlerde açılış tarihi olarak 2022 ve 2024 yılları açıklanan Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin aradan geçen yıllara rağmen hâlâ inşaat halinde olduğu görüldü.

ALİAĞA MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ İNŞA SÜRECİ

Açık kaynaklardan derlenen bilgilere göre, Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi projesi 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyuruldu. Projenin Dokuz Eylül Üniversitesi ile MHP’li Serkan Acar yönetimindeki Aliağa Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirileceği açıklandı. 19 Mart 2019’da Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde düzenlenen törenle hastanenin temeli atıldı. Törene dönemin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar katıldı. Açıklamalarda hastanenin yaklaşık 200 yatak kapasiteli ve meslek hastalıkları alanında ihtisas hastanesi olarak hizmet vereceği ifade edildi.

Proje kısa süre sonra TBMM gündemine taşındı. Dönemin CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle 13 Mayıs 2019 tarihinde verdiği soru önergesinde hastanenin yapılacağı alanın imar durumu, ihale süreci ve temel atma töreninin hukuki dayanağına ilişkin sorular yöneltti, ancak önergeye cevap verilmedi.

10 Mart 2020’de hastane için hazırlanan çevre düzeni planı değişikliği ile nazım ve uygulama imar planlarının kesinleştiği duyuruldu. 6 Temmuz 2020’de Aliağa Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde hastanenin yapılacağı alanda hafriyat ve saha tesviyesi çalışmalarının başladığı açıklandı. Açıklamada hastanenin 2022 yılı içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

30 Eylül 2020’de Dokuz Eylül Üniversitesi, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi(ALOSBİ) arasında imzalanan protokolle proje için 12 milyon TL bağış sağlanacağı açıklandı. Protokol töreninde konuşan dönemin Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, hastanenin 2022 yılının ilk yarısında hizmete açılmasının planlandığını ifade etti. Ancak dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ALOSBİ'nin 12 milyon TL’lik bağışına onay vermedi. Dönemin CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bağışın onaylanmamasına ilişkin Varank'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi ancak bir yanıt gelmedi.

Hastanenin inşaat sürecine ilişkin yapılan çeşitli açıklamalarda kaba inşaat çalışmalarının sürdüğü ve hastanenin 2022 yılında hizmete girmesinin hedeflendiği bildirildi. Ancak hedeflenen takvim gerçekleşmedi. 2023 yılında hastanenin tamamlanması amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yeni bir ihale süreci başlatıldı. Üniversitenin açıklamasına göre proje 509 milyon 478 bin lira bedelle Özsoy İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ ile Gelişim Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ iş ortaklığı tarafından yürütülmek üzere ihale edildi.

Şantiyede yer alan tabelada tamamlama inşaatı yapılması işi ihale tarihinin 6 Şubat 2023, sözleşme tarihinin 10 Mart 2023 ve iş bitimi tarihinin 8 Haziran 2024 olarak belirtildiği görüldü.

Meslek Hastalıkları Hastanesi’nin temeli atıldığından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yönetim üç kez değişti. 2018 yılından itibaren rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın ardından, 16 Şubat 2024’te görev vekaleten Prof. Dr. Mahmut Ak’a geçti. 26 Temmuz 2024’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesiyle ise rektörlüğe Prof. Dr. Bayram Yılmaz getirildi. Böylece Aliağa’daki Meslek Hastalıkları Hastanesi projesinin başladığı günden bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi’nde üç farklı rektör görev yaptı; proje ise yıllardır tamamlanamadı.

Aliağa Belediye Meclisi’nin Ağustos 2025 toplantısında konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediyenin hastanenin kaba inşaatını tamamlayarak üniversiteye teslim ettiğini ve projenin yaklaşık yüzde 80 seviyesine ulaştığını söyledi. Acar, üniversite yönetiminin hastaneyi 2026 yılında faaliyete geçirmeyi planladığını ifade etti.

2019 yılında temeli atılan, farklı dönemlerde 2022 ve 2024 yılları için açılış hedefleri açıklanan ve 2023 yılında tamamlama ihalesi yapılan Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi henüz hizmete açılmadı.