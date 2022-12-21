DEÜ Rektörü Hotar’dan Bakan Nebati’ye “Yerli ve milli hocalarımız yok” eleştirisi

21 Aralık 2022 Çarşamba, 15:31

Hazine ve Maliye Başkanı Nureddin Nebati’nin katılımıyla İzmir İktisat Kongresi’nin 2. yüzyılı programının tanıtım toplantısı yapıldı.

Yerel basın mensuplarının alınmadığı toplantıda İktisat Kongresi’nin programı hakkında değerlendirme yapan AKP eski milletvekili ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, “Biz hem İktisat Kongresi’nin geçmişte ev sahipliğini yapmış üniversite olarak hem de iktisat mezunu olarak yaptığınızın ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Tabii ki 100 yıl önceki hedeflerin bir kısmını şu anda gerçekleştirememiş olmak bunu tamamlamaya engel değil. Program taslağına baktım. İzmir’de 10 tane üniversitemiz var, fakat bu taslak programda ben kendi üniversitem dahil herhangi bir öğretim üyesinin, ya da 1-2 öğretim üyesinden fazla öğretim üyesinin olmadığı görüyorum. Programda yurtdışından danışmanlık yaptığı söylenen birçok isim var, ama İzmirimizin yerli ve milli olan kendi okullarında daha önce ekonomi kongrelerini gerçekleştirmiş üniversitelerden hocalar yok. Dolayısıyla ben bunun son hali olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

AKP’li eski vekilin sözlerine cevap veren Hazine ve Maliye Başkanı Nurettin Nebati, ise “Oldukça açığız, kim katkı sağlamak istiyorsa bu katkıya varız” diye konuştu.