DEÜ’de yabancı kadın öğretim üyesine şiddet

Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:16

Güncelleme: 30.05.2024 - 13:16

Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğü döneminde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı olarak atanan Öğr. Gör. Dr. Murat Ata’nın yedi yıl üniversitede görev yapan yabancı uyruklu kadın öğretim elemanının üzerine yürüdüğü, bağırdığı ve hakaret ederek yabancı düşmanlığı yaptığı iddia edildi.

Rektörlük binasının önünde “Dokuz Eylül Üniversitesi’nde haksızlık ve hukuksuzluk durmuyor!” başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştiren Eğitim Sen üyeleri, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı attı. Yapılan basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez, “Tüm çalışanlara yönelik, idari ve akademik personel fark etmeksizin, önceki rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar döneminden bu yana mobing, taciz, hakaret, baskı, hukuksuz işten çıkarmalar, sözleşme yenilememe gibi pratikler olağan hale geldi! Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak, üyelerimizden ve üye olmayan DEÜ personelinde her gün yeni bir haksız, hukuksuz işlem haberi alıyoruz. Sendika olarak, haksızlığa uğrayan personel adına pek çok dava açtık ve takipçisiyiz. Fatma Seniha Nükhet Hotar elbette yalnız değildi. Onun döneminde, onun desteğiyle yönetici pozisyonuna gelen kişiler, Hotar gittikten sonra da üniversite nosyonuna yakışmayan ve çalışma barışını bozan pratiklere devam etmektedir” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yabancı Diller Yüksekokulunda yaşanan olayı anlatan Körükmez, “Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Murat Ata, yedi yıl süredir kurumda görev yapan yabancı uyruklu kadın öğretim elemanının üzerine yürümüş, dakikalarca bağırmış ve hakaret etmiştir. Öğrenciler ve diğer personelin gözleri önünde gerçekleşen bu olay sırasında, ‘Maaşını bu ülkeden aldığı, parasını hak etmediği, ülkesine dönmesi gerektiği’ yönünde yabancı düşmanlığı içeren ifadeleri bağırarak ve üzerine yürüyerek söylemiştir. Üstelik ‘Pislik’ diye hakaret etmiştir. Üyemiz yaşadığı olay sonrası Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Murat Ata hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Biz de üyemiz için gerekli yazışmaları yaptık ve süreci kararlılıkla takip edeceğiz. Şiddetin her biçimine karşı bir sendika olarak, Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Dr. Murat Ata ve diğer idari amirlere buradan sesleniyoruz; Eğitim öğretim kurumları şiddeti çoğaltan değil, tersine şiddetsizliği, eşitliği ve adaleti yükselten kurumlar olmalıdır. Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Murat Ata’nın ilgili öğretim elemanına yönelik eylemi yabancı düşmanlığı ve kadına yönelik şiddeti içermektedir. Kadın personelin kimsenin bağırabileceği, psikolojik tacize maruz bırakabileceği ‘kolay’ hedef olmadığını, arkalarında bütün kadınların olduğunu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Murat Ata ve benzerlerinin duymasını isteriz” ifadelerini kullandı.

“MAHKEME KARARINA RAĞMEN MÜDÜR ATANDI”

Yabancı Diller Yüksekokulu’nde yabancı uyruklu öğretim üyelerine daha önce de ayrımcı sözler söylendiği ve sözleşmelerinin yenilenmediğini aktaran Lülüfer Körükmez, “Şimdiye kadar Yabancı Diller Yüksekokulu aleyhine üç dava açıldı ve üçünü de kazandık. Yakın zamanda Mahkeme kararları ile bir üyemizin iş akdi feshinin hukuka aykırı olduğu ortaya çıkmış, verilen disiplin cezası iptal edilmiş; bir başka üyemiz mobbinge dayanamayarak emekli olmak zorunda kalmış ve ödenmeyen kıdem tazminatına ilişkin açılan davada da hak ihlali kararı verilmiştir. İşlerin ve hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir diğer üyemizin de ataması yalnızca altı aylığına yapılmış ve aynı kişi, içerisinde hakaret unsurları barındıran tutum ve sözlerle karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle üniversite rektörlüğüne yazılan yazılara rağmen, herhangi bir önlem alınmamış; daha da vahimi mahkemelerin ihlal kararı verdiği üç ayrı kararda imzası olan Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, yeniden Yüksekokul Müdürlüğüne atanmıştır. Yukarda özetle belirtilen hususlardan ihmali ve icrai işlem ve eylemlerin sorumlusu olarak Müdürlüğe yeniden atanarak adeta mükafatlandırılmıştır” dedi.

“ÇALIŞMA BARIŞI ADINA ÖNLEM ALIN”

Anayasada yer alan ‘eşitlik ilkesi’ni ve ‘ayrımcılık yasağını’ hatırlatan Körükmez, “Sırf yabancı uyruklu ve sendika üyesi oldukları için üyelerimiz uzun süredir hedef alınmakta, iş akitleri feshedilmekte, sözde gerekçelerle haklarında soruşturmalar açılmakta ve nihayetinde sözlü tacize maruz kalmaktadır. Yüksekokulda psikolojik tacizle mücadele ve çalışma barışı adına gerekli önlemlerin alınmasını; bu amaçla yerinde denetim yapılmasını ve elbette sorumlulara gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.