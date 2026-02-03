Dev kadro sahnede: Gırgıriye müzikali için geri sayım başladı!

Türk sinemasının 46 yıl önce izleyiciyle buluşan ve hafızalara kazınan başyapıtı "Gırgıriye", dev bir prodüksiyonla tiyatro sahnesine taşınıyor. Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği müzikalin ilk okuma provası, Ataşehir İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde yapıldı.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Müzikalin kadrosu, Türk sanat dünyasının dev isimlerini bir araya getiriyor. Sahne tozunu yutmaya hazırlanan kadroda; Bülent Ersoy, Perran Kutman, Gülben Ergen, Uğur Dündar, Ceyhun Fersoy, Defne Yalnız ve Şeyla Halis yer alıyor. Okuma provasında projenin heyecanını paylaşan ekip, Yeşilçam ruhunu sahneye taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

"İHAM KAYNAĞIM ROMEO VE JULIET"

Müjdat Gezen, Gırgıriye'nin ortaya çıkış hikayesine dair çarpıcı detaylar paylaştı. Hikayeyi dünya klasiği Romeo ve Juliet'ten ödünç aldığını belirten Gezen, süreci şu sözlerle anlattı:

"Orada Montague ve Capulet aileleri vardır. İki düşman ailenin kızıyla oğlu birbirine aşıktır. Bu klasik tema, bugüne kadar çekilen bütün aşk filmlerinin temelidir. Ben bu hikayeyi alıp Sulukule’ye taşıdım. Türker İnanoğlu 'Sulukule'de geçiyor' dediğim anda, 'Hemen film yapalım' dedi ve 15 gün sonra çekimlere başladık."

Gezen, oyunda Roman toplumunun yaşadığı zorlukları ve ezilmesini, mizahın gücüyle anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.

GÜLBEN ERGEN: "GÜLLÜ ROLÜ BENİM İÇİN ÇOK HEYECAN VERİCİ"

Gülşen Bubikoğlu’nun efsaneleştiği "Güllü" karakterini canlandıracak olan Gülben Ergen, projenin kariyerindeki önemine dikkat çekti. "Dadı" dizisinden sonra en çok heyecanlandığı projenin bu olduğunu belirten Ergen; "Gırgıriye ve Hababam bizim çocukluğumuz, klasiklerimiz. Oyunda annemi Perran Kutman’ın oynayacak olması, sahnede benim için paha biçilemez bir değer" ifadelerini kullandı.