Dev Sağlık-İş üyelerinden sendikalarının baraj altında bırakılmasına tepki: 10 bin işçinin hakkını gasp etmiş olursunuz

Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:05

Güncelleme: 29.07.2024 - 16:05

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Dev Sağlık-İş üyesi işçiler, iş kolu barajının artırılarak sendikalarının 0,99 oranıyla baraj altında bırakılmasına tepki göstererek bugün İstanbul, Ankara, Adana, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere 12 kentte hastanelerin önünde eylem yaptı. Eylemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinin şüphe bırakmayacak bir biçimde açıklanması ve konuya dair yapılan başvurunun ise hızlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

'‘10 BİN İŞÇİNİN HAKKINI GASP ETMİŞ OLURUZ''

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Temmuz 2024 istatistiklerinde işçi statüsünde olmayan 4B’li ve üniversite hastanelerinde çalışan intörn hekimlerin işkolu sayısına dahil edilmesiyle işkolu barajının artırıldığını ifade edildi. Açıklamada, “Sendikamız bugün göz göre bir hukuksuzlukla karşı karşıya bırakılmıştır. 24 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de sendikamızın işkolu barajı 0,99, sendikamızın üye sayısı 7 bin 400, işkolunda çalışan işçi sayısı ise daha önce istatistiklerde görülmeyen 4B’li memurlar ve üniversite hastanelerinde çalışan İntörn hekimlerle 750 bin 259 olarak açıklanmıştır” denildi. Sadece 30 işyerinden aldıkları örneklemde işkolu sayısına dahil edilmemesi gereken 4 bin 655 kişiyi tespit edildiğine vurgu yapılan açıklamada, “Bu kişilerin işyeri SGK numaralarını Bakanlığa iletmiştir. Bakanlık itiraz noktalarımızı dikkate almadığında çoğunlukta olduğumuz işyerlerinde toplu iş sözleşmesinden faydalanacak yaklaşık 10 bin işçinin toplu iş sözleşmesi hakkını gasp etmiş olacaktır” ifadeleri yer aldı. Sendika üyeleri konuya ilişkin yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde de eylemlerini sürdürecek.a