Dev 'siber dolandırıcılık' operasyonu... MASAK raporu ortaya çıkardı: 139 milyon TL’lik vurgun!

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan adli işlemlerin ardından şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıttıkları, çeşitli casus yazılımlar aracılığıyla çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları belirlendi.

139 MİLYONLUK VURGUN

Ayrıca, MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edilen 139 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyale de el konuldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandıranların Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz tarafından takibe alındığı ve mücadelemizin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.