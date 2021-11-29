DEVA Partili Gürcan, adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' iddiasıyla gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

(DHA)
29 Kasım 2021 Pazartesi, 17:50
DEVA Partili Gürcan, adliyeye sevk edildi
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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' gerekçesiyle yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Gürcan, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Ankara'ya getirildi.

Gürcan'ın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlandı. Gürcan, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.


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