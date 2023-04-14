DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti

Yayınlanma: 14.04.2023 - 08:01

Güncelleme: 14.04.2023 - 08:01

DEVA Partisi’nin kurucularından ve Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla partinden istifa ettiğini duyurdu.

Fırat, DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı olarak görev yapıyordu.

Türkiye’nin çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde olduğunu ve bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancını koruduğunu söyleyen Fırat istifa gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum.”

Helün Fırat, 2019’da hayatını kaybeden politikacı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın kızı.

AKP’nin kurucuları arasında yer alan Dengir Mir Mehmet Fırat, daha sonra HDP’den iki dönem milletvekiliği yaptı.