DEVA Partisi Genel Merkezi'nde 'Hemen Demokrasi' vurgusu
Altılı Masa toplantısının sekizinci bugün DEVA Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Toplantının ardından Deva Partisi Genel Merkezi binasına yansıtılan görüntülerde 'Hemen Demokrasi' vurgusu dikkat çekti.
Bugünkü Altılı Masa toplantısının ev sahipliğini yapan DEVA Partisi Genel Merkezi’ne görsel yansıtma yapıldı.
Genel Merkez binasına dün İstanbul Taksim’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle “Başımız sağ olsun Türkiye” yazılırken mesajın altında altı siyasi partinin imzası yer aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin inşa edildiği bir animasyon gösterildikten sonra altı liderin yüzü ve imzası tek tek binaya yansıtıldı.
Bu görüntülerin ardından “Hemen Demokrasi” vurgusu yapıldı.
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