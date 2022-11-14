DEVA Partisi Genel Merkezi'nde 'Hemen Demokrasi' vurgusu

14 Kasım 2022 Pazartesi, 20:49

Bugünkü Altılı Masa toplantısının ev sahipliğini yapan DEVA Partisi Genel Merkezi’ne görsel yansıtma yapıldı.

Genel Merkez binasına dün İstanbul Taksim’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle “Başımız sağ olsun Türkiye” yazılırken mesajın altında altı siyasi partinin imzası yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin inşa edildiği bir animasyon gösterildikten sonra altı liderin yüzü ve imzası tek tek binaya yansıtıldı.

Bu görüntülerin ardından “Hemen Demokrasi” vurgusu yapıldı.