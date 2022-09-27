Temel Karamollaoğlu: Beni Altılı Masa'ya bir bakıma Erdoğan itti

27 Eylül 2022 Salı, 08:10

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'yle birlikte bulundukları Altılı Masa'yla ilgili, iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat'a konuştu.

Geçen yıl Erdoğan'la yaptığı iki görüşmeye dikkati çeken ve 'anlaşamamakta anlaştıklarını' hatırlatan Karamollaoğlu, "İlk başlangıçta böyle bir birliktelik (6’lı masa) içinde olmayı düşünmedim. Sonunda Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde oldu" dedi.

Karamollaoğlu'na yönelik sorular ve yanıtları şöyle:



KILIÇDAROĞLU’NUN OLASI ADAYLIĞI

Buna yanıt vermem. Seçim tarihi kesinleşince, adayımızı belirleriz.

MASAYA ABDULLAH GÜL’ÜN ADI GELECEK Mİ?

Bunun için erken. Geçen sefer teklif ettim, Sayın Kılıçdaroğlu benimsedi ama olmadı. Şu an erken. Bizim masada gündeme gelmedi. Bunu konuşmak gereksiz.

ERDOĞAN SİZİ BU MASAYA İTTİ Mİ?

Bir bakıma öyle oldu. Siyasi manevraları en iyi Sayın Erdoğan beceriyor. Türkiye’nin meseleleri müzakereye ihtiyacı var. Tayyip Bey bunu sağlamış olsaydı...

Dünyadaki liderlere bakınca en kıdemli iki, üç lider var. Onlardan biri de Sayın Cumhurbaşkanı. Diyalog kurmakta rahat. Bir de içerde kurmuş olsaydı bu diyaloğu... Ancak artık kendi arkadaşlarıyla bile konuları enine boyuna tartışmıyor"