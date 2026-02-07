DEVA Partisi'nden, 6 Şubat'taki 'cuma hutbesi'ne tepki: 'Sorumluluk ve denetim vurgusu eksik kaldı'

Diyanet İşleri Başkanlığı, dün tüm camilerde okutulan cuma hutbesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere yer verdi.

"DEVLET İRADESİ" VURGUSU

Hutbede, birlik ve beraberliğin en güçlü göstergelerinden birinin afet günlerinde ve zor zamanlarda ortaya çıkan yardımlaşma ve dayanışma ruhu olduğu vurgulanarak, "Unutmayalım ki, aynı inanç ve idealler etrafında, bu cennet vatan üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bir ve beraber olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Rabb'imizin inayeti, devletimizin iradesi ve milletimizin kenetlenmesiyle yaralarımızı sardık. Aşımızı ve evimizi paylaşarak acılarımızı dindirdik" denildi.

Cuma hutbesi, "Birlik ve Beraberlik" başlığıyla yayımlandı. Hutbede birlik ve beraberlik duygusunun toplumları ayakta tutan temel değerlerden biri olduğu vurgulanırken, İslam’ın sevgi, saygı, merhamet ve kardeşlik temelinde bir hayatı emrettiği ifade edildi.

DEVA PARTİSİ'NDEN O HUTBEYE TEPKİ

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cuma hutbesinde felaketler karşısında sabır ve dayanışmanın öne çıkarıldığını belirterek, sorumluluk ve denetim konularının yeterince vurgulanmadığını söyledi.

Şahin, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü Cuma hutbesinde; felaketler karşısında sabır, dayanışma ve yardımlaşmanın önemi uzun uzun anlatıldı. Elbette bunlar kıymetlidir, gereklidir. Ancak bir hayati başlık eksikti: Sorumluluk ve denetim. Felaketler yalnızca kader değildir; ihmallerin, tedbirsizliğin ve denetimsizliğin ağır sonuçlarıdır. Dayanışma yaraları sarar, fakat asıl olan yeni acıların yaşanmaması için sorumluların hesap vermesi ve etkin denetimin tesis edilmesidir. Toplumsal vicdan; sabrı da, yardımlaşmayı da, adaleti ve sorumluluğu da birlikte gerektirir" ifadesini kullandı.