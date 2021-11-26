DEVA Partisi’nin kurucu isimlerinden Metin Gürcan gözaltına alındı

26 Kasım 2021 Cuma, 08:09

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltı gerekçesinin "siyasi casusluk" olduğunu paylaşan Gürcan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum"

??Siyasi casusluk suçlaması ile göz altına alınıyorum. Polisler evde…Arama yapıyorlar . Şok oldum. Desteğiniz istiyorum. — METIN GURCAN (@Metin4020) November 26, 2021

YENEROĞLU: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Partimizin kurucularından Metin Gürcan Bey'in ikametinde Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine bu sabah 05.00 sularında arama yapılmıştır. Arama kararına göre Metin Gürcan Bey, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının casusluk suçlaması ile ilgili 2020 yılındaki bir soruşturmaya dayanılarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma bağlamında başkalarının da gözaltına alındığı bilgisi vardır. Metin Bey şu anda sağlık kontrolünde. Tüm desteğimizle süreci yakinen takip ediyoruz. Avukat arkadaşlarımız emniyette, kendilerine gereken hukuki desteği vermekle birlikte soruşturma ile ilgili daha net bilgiler aldıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Metin Gürcan'ın, İstanbul'da işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirileceği belirtildi.

