DEVA Partisi'nin 'seçim' kararı sonrası CHP'den ilk açıklama

27 Nisan 2022 Çarşamba, 15:08

Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi, seçime kendi adı ve logolarıyla gireceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASADAKİ SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Partisinin haftalık basın toplantısında konuşan Babacan, söz konusu karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Partimiz kendi adıyla kendi logosuyla seçime girme kararı almıştır. Bu kararımızın herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olmamasını arzu ederim. Altılı masada verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız, işbirliği alanlarımızı genişletme korusunda kararlıyız. Mutabık kaldığımız alanlarda, altılı masaya her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. O masada oturan bütün partilerle, işbirliği yaptığımız alanları genişletmek konusunda güçlü bir iradeye sahibiz."

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Karara, CHP'den ilk yorum geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'li Özgür Özel, ittifakta bir sorun olmadığı belirterek şunları ifade etti:

"İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA, kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor.

'Tek bir liste olur mu?' soruları akıllara gelmişti. DEVA, kendi adını logosunu kullanacağını duyurdu. Bu ittifakla ilgili bir sıkıntıya işaret etmiyor. İttifak partileri ittifak içinde kendi logolarıyla yer alıyor. Şu ana kadar Millet İttifakı 4 partiden oluşuyor. 6'ya genişleme durumu var. 6'ya genişleyecek olursa da DEVA kendi ismi ve logosuyla katılacağını ifade ediliyor."

"BELİRSİZLİKLERİN ORTADAN KALKMASI AÇISINDAN KIYMETLİ"

"Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir" diyen Özel, "Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı'nın yol haritası orada. Cumhur İttifakı'nın adayı da daha ilan edilmiş değildir. BBP ile fotoğraf çektirmekten çekinen bir MHP var. Bir üçlü fotoğraf yok. Destici, herkese laf yetiştiriyor ama fotoğrafa giremiyor."