DEVA'nın Sur'daki yürüyüşüne izin verilmedi

25 Aralık 2022 Pazar, 19:16

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin Sur'da düzenlemek istediği 'Mavi Yelekliler' yürüyüşü 'bildirim sürelerine uyulmadığı' gerekçesiyle Kaymakamlık tarafından engellendi.

Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiğimiz gibi #Sur ilçemizde bugün yapacağımız Mavi Yelekliler yürüyüşü maalesef Valilik tarafından haksız ve hukuksuzca engellenmiştir.



Hak arayışımız sizin hukuksuz düzeninizi, keyfiliğinizi yenecek. pic.twitter.com/ClYFznUnzx — Deva Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı (@diyarbakirdeva) December 25, 2022

DEVA Partisi Sur İlçe Başkanı Sadrettin Tosunoğlu, "Sur ilçemizde partimizin gelenekselleşen mavi yelekliler yürüyüşünü gerçekleştirmek için yaptığımız başvurumuz haksız ve hukuksuz bir şekilde reddedilmiştir. Pazar günü saat 14.00’de yüreği DEVA için çarpan tüm teşkilatımızı Sur ilçe başkanlığımıza bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bugün saat 14.00'da Sur İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer, bu kez de polis engeliyle karşılaştı.

'BU ZORBALIK DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ'

Şeyh Said Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında "Türkiye'nin her yerinde gerçekleştirdiğimiz gibi #Sur ilçemizde bugün yapacağımız Mavi Yelekliler yürüyüşü maalesef Valilik tarafından haksız ve hukuksuzca engellenmiştir. Hak arayışımız sizin hukuksuz düzeninizi, keyfiliğinizi yenecek. Endişeye mahal yok. Biz bu nöbetleşe zorbalık dönemini sona erdireceğiz" denildi.

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin de kaymakamlığın tavrına tepki göstererek "Mavi yelekliler dalga dalga büyürken, keyfi ve hukuksuz engellemeleriniz ancak azmimizi arttırır" ifadelerini kullandı.