"Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı" Efes Selçuk Deve Güreşleri başlıyor!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:08

Güncelleme: 09.01.2023 - 14:08

41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonu ile Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla 15 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası’nda gerçekleşecek.

Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali bir kez daha güreş severleri Efes Selçuk’ta buluşturacak. Pamucak Güreş Arenası’nda bu yıl da Ege Bölgesi, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinden gelecek pehlivan develer güreşecek. Toplam 160 devenin katılacağı 41. Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali’nde 5 çift pehlivan deve ise Artemis Ödülü için yarışacak.

Türkiye'nin tek uluslararası deve güreşi festivali olan Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali bu yıl 41. yıl gururuna yakışır şekilde Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı organizasyonu ile Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek.

İSTASYON MEYDAN’INDA ALTIN HAVAN

Deve güreşlerinin Kırkpınar’ı olarak bilinen Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, 41. Yıl heyecanı ile 15 Ocak Pazar günü Pamucak Güreş Arenası’nda binlerce güreş severi ağırlayacak. Geçmiş yıllarda en yüksek seyirci sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş olan, uluslararası basının da yakından takip ettiği Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali, aynı zamanda Dünya Festivaller Kitapçığı’nda da yerini almayı başardı.

41. Efes Selçuk Deve Güreşleri Festivali kapsamında deve güreşleri kadar yerleşmiş bir gelenek olma yolunda ilerleyen Altın Havan En Süslü Deve Yarışması da 11. Kez 14 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek.

Her yıl ocak ayının üçüncü pazarında yapılan ve bu yıl 41’incisinin düzenleneceği Uluslararası Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali için tüm hazırlıkların tamamlandığını, Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin en ünlü pehlivan develerinin güreşler için hazır olduklarını açıklayan Selçuk Efes Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Mahmut Kapıcıbaşı, tüm güreş severleri 15 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Pamucak Arena'da yapılacak olan güreşlere davet etti.