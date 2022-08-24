Deve sidiği ile gündeme gelen Ebubekir Sifil: 'Namaz kılmayan öldürülebilir!'
İlahiyatçı Ebubekir Sifil, "Adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir" dedi.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in 2019'daki bir videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Daha önce deve sidiğinin içilebileceğini söyleyerek gündeme gelen İlahiyatçı Ebubekir Sifil, bu kez de bir videoda namaz kılmayan kişinin uyarılara rağmen kılmamaya devam ettiği takdirde öldürülebileceğini söyledi.
Videoda “namaz kılmayan öldürülebilir” diyen Sifil, şu ifadeleri kullandı:
"Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir."
'DEVE SİDİĞİ İÇİLEBİLİR' DEMİŞTİ
İlahiyatçı Sifil deve sidiği içmenin şifalı olduğunu belirten hadisin doğru olduğunu savunmuş ve deve idrarının şifa olduğunu belirtmişti.
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