Devlet Bahçeli de Sedef Kabaş'ı hedef aldı: "Tetikçi bir gazeteci"

22 Ocak 2022 Cumartesi, 20:54

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ı hedef aldı.

Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen, ekranda söylediği Çerkez atasözü dolayısıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi. Savcılık, Kabaş'ı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sedef Kabaş ardından tutuklandı.

Kabaş, TELE1'de katıldığı programda "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kabaş'ı hedef aldı. "Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir" diyen Bahçeli, "Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: