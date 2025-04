Devlet Bahçeli 'ön şart' açıklamasına tepki göstermişti... DEM Parti'den ilk yanıt!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 15:08

Güncelleme: 29.04.2025 - 15:08

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KÜRT ULUSAL KONFERANSI AÇIKLAMASI!

Eş Başkan, Suriye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Konferansı ile ilgili soruyu ise, şöyle yanıtladı:

"Barış ve demokratik toplum çağrısına destek olarak gördük, öyle görüyoruz. Öyle de açıklamalar oldu zaten konferanstan. Dolayısıyla bu süreci hiçbir şekilde sabote eden bir yerde durmuyor. Bizler bu sürecin zaten sabote olmaması için elimizden gelen her türlü çaba içindeyiz DEM Parti olarak. Çünkü Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu ve aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli'nin de bu dönemde 1 Ekim'den bu yana başlatmış olduğu sürecin bizler başarıya ulaşması için DEM Parti olarak her türlü emeği vermeye, her türlü çabayı harcamaya devam ettiğimizin altını çizmek isterim."

"BU SÜRECİN UZAMAMASINI BİZLER DE İSTİYORUZ"

Hatimoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nin silah bırakmak için 'terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kongreyi yürütmesi' şartına tepki gösterdiği açıklamaya ise, şu yanıtı verdi:

"Şimdi değerli arkadaşlar, değerli basın emekçileri, sizlere verdiğimiz her demeçte bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması, sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen siyasi partiyiz.

Bu anlamıyla elbette bu silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için daha önce de yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi, bu anlamıyla koşulların hızlı bir biçimde sağlanması önemlidir, elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz. Bu anlamıyla da elbette bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık, elzemdir. Bu gelişmeler de bunları göstermektedir."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, 'yeni süreç' ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye’nin Kamışlı kentinde ABD ve Fransa’nın teşvik ve desteğiyle, ENKS ve PYD’nin organizasyonuyla düzenlenen, “Birlik ve Ortak Tutum Konferansı”nda bölücü talepler dillendirilmiş, Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğünün hilafına kararlar alınmıştır. Suriye’de merkeziyetçi olmayan, yani üniter yapıyı dışlayan bir çözüm teklifi tartışmaya açılmıştır.

Elbette Şam yönetimi bu ayıplı, arızalı, icazetli ve fırsatçı konferansın karar ve açıklamalarını şiddetle reddetmiş; Suriye Arap Cumhuriyeti’nin birliğini, topraklarının ve halkın bütünlüğünü savunarak kırmızıçizgi olduğunu vurgulamıştır. Harici unsurların tesir, telkin ve dayatmalarıyla terörist Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki 10 Mart mutabakatı ihlal edilmiştir.

Bu ihlalin telafi edilerek PYD/YPG terör örgütünün silah bırakıp Suriye Arap Cumhuriyeti’ne belirlenmiş yol haritası doğrultusunda entegre olması bölge barışı ve geleceği adına hayati önemdedir. Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti’nin Kamışlı’da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir.

PKK’nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Önşart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esastır ve bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır."