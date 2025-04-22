Bahçeli'nin o sözlerinin ardından Mümtaz'er Türköne'den yeni açıklama

Yayınlanma: 22.04.2025 - 14:55

Güncelleme: 22.04.2025 - 14:56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "erken seçimin yapılmayacağına" ilişkin açıklamalarına Mümtaz'er Türköne'den de açıklama geldi.

Bahçeli'nin sözlerini üstüne alınmadığını söyleyen Türköne, "Benim analizim Çözüm Süreci'ne dairdi" dedi.

"HALA AYNI GÖRÜŞTEYİM..."

Türköne, "Çözüm Süreci yürümezse erken seçim kaçınılmaz olur dedim. Hukuka dönülmezse Çözüm Süreci yürümez. Hala aynı görüşteyim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yazar Mümtaz'er Türköne, yeni çözüm süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çözüm süreci'ne "hâlâ sıcak bakmadığını" öne sürmüştü.

Türköne, "Erdoğan çözüm sürecini baltalayacak, yani çözüm sürecinin gelişmesini engelleyecek. Bahçeli de bunun üzerine Türkiye'yi erken seçime götürecek" iddiasında bulunmuştu.

Bahçeli ise bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir."