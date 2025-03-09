Devlet hastanesinde kanserojen tehlikesi: Plastik kapta ‘dezenfeksiyon’ uygulaması

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 07:38

Ameliyat malzemelerinin dezenfeksiyonunun gerekli koşullarda yapılmadığı ve dezenfeksiyon işleminin malzemelerin plastik bir kap içine atılarak ‘formaldehid’ gazıyla uygulandığı öğrenildi. Söz konusu durum “sterilizasyon” tartışmasına neden oldu. Ameliyat esnasında kanamayı durdurmak, istenmeyen dokuları hızlı, güvenli ve etkin şekilde kesmek ve çıkarmak için kullanılan koter kalemi, yine ameliyatlarda kullanılan laparoskopik cihazı, artroskopik cihazlar ve travmatolojik malzemelerin bu kutunun içine atılarak ‘dezenfekte’ edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bir sağlık emekçisi, “Ülkemizde çok kullanılmayan ancak mecbur kalındığında özel sterilizatör cihazlarında belli koşullar sağlandıktan sonra (ısı, nem, negatif basınç) kullanılan bu toksik kimyasal Ereğli Devlet Hastanesi’nde hem çalışan sağlığını hem de hasta güvenliğini yok sayarcasına bilinçsizce kullanılmaktadır. Tek kullanımlık malzemelerin yeniden kullanılması için formaldehit emdirilmiş batın kompresleri şeffaf, ağzı kapalı bir kap içine atılmakta, daha sonra doğru dürüst dekontaminasyonu (arındırma işlemi) bile yapılmamış disposable (tek kullanımlık) malzemeler de bu kabın içine atılmaktadır” dedi.