Devlet hastanesinde skandal! Doğan bebeği usulsüz evlat edindi, serbest bırakıldı!

Aydın'da Kuşadası Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yapan 57 yaşındaki Ş.D.E. 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K.'nın bebeğini sahiplenmek istedi.

İddialara göre Ş.D.E., anne ile konuştuktan sonra doğan bebeği alarak evine götürdü.

30 Temmuz'da kucağından düşüren doktor, iş arkadaşlarının durumdan şüphelenmemesi için bebeği bir yakını aracılığıyla hastaneye gönderdi ve tedavisini kendi yaptı.

Yapılan muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu gören bir hemşire durumu başhekimliğe bildirdi.

Sağlık durumu ağır olan bebek, doktor Ş.D.E'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BEBEĞİN YARALANMASI ŞÜPHELİ BULUNDU

Burada da bebeğin yaralanması şüpheli bulundu ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Yapılan soruşturma sonucu doktor Ş.D.E, bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

Ş.D.E'nin ifadesinde, kendi çocuğu olmadığı için bebeği annesinin rızası ile aldığını, satın alma işleminin olmadığını söyledi.

Yaşananların ardından doktor İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Bebeğin tedavisinin ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ DOKTORDAN AÇIKLAMA

Adliyeye sevk edilen doktor adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Doktor Ş.D.E. ve avukatları Yunus Usta ile Ahmet Türker adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Ş.D.E. 32 yıllık çocuk doktoru olduğunu, daha önce hamileliği döneminde bebeğini kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Herkes beni ve çocuklara gösterdiğim sevgiyi gayet iyi biliyor. Oğlumu kaybettikten sonra bir evlat edinme süreci istedim. Geçen sene böyle bir teşebbüsümüz oldu ama sonuçlanmadı. Bu sene böyle bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı olunca ben de bu çocuğa bir gelecek verme ve onun iyi imkanlara sahip olmasını istedim. Maalesef benim isteğim dışında talihsiz bir kaza yaşandı. Hemen müdahale ettim ve hastaneye ulaştırdım."