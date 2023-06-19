Devlet hastanesini su bastı: Hastalar tahliye edildi

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:53

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:56

Manisa, kuvvetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak sonrası ilçenin büyük bir bölümü su altında kalırken Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi de su baskını yaşanan yerlerden biri oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürürken hastanede de itfaiye ekipleri su tahliyesi yaptı.

HASTANE TAHLİYE EDİLDİ

Yağışlar sonrası Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde elektrikler kesilirken, hastalar ambulanslarla çevre ilçe ve il merkezindeki diğer hastanelere sevk edildi. İzmir, Afyon, Balıkesir ve Manisa'daki ambulanslar da takviye olarak ilçeye sevk edildi.

POLİKLİNİKLER KAPATILDI

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi bugün gerçekleşen sel felaketinden dolayı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü poliklinik hizmeti verilmeyeceğini de duyurarak, “18.06.2023 tarihinde bölgemizde yaşanan yoğun yağışa bağlı su taşkınları nedeniyle hastanemizde oluşan teknik ve altyapısal problemlerin çözümlenmesi için 19.06.2023 pazartesi günü hastanemizde ayaktan poliklinik hizmeti verilmeyecektir, tüm halkımıza duyurulur” denildi.