Devlet okullarında ücretsiz yemek yok: Ücretsiz yemeğe yoksulluk şartı

TBMM’de çok sayıda muhalefet milletvekili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e devlet okullarında öğrencilere ücretsiz yemek sağlanmasına yönelik bir çalışma olup olmadığını sordu. Tekin, yazılı soru önergelerine ortak yanıt verdi. Yanıtta, bakanlığa bağlı resmi kurumlarda öğrenim gören ve maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yönelik sağlanan desteklerin, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri kapsamında sağlandığı belirtildi.

Bursluluk ve parasız yatılılık hizmetlerinin bu yönetmelik kapsamında maddi durumu yetersiz olarak tespit edilen öğrencilere sunulduğu bildirildi. 11 Eylül’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde yayınlanan duyuru ile maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına yönelik sosyal ve ekonomik destek hizmeti verileceğinin bildirildiği kaydedildi.

YEMEK ‘ŞARTLI’

Yanıtta, öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ücretsiz öğle yemeği hizmetinden yararlandıkları bildirildi. Öğrenci taşıma uygulaması kapasında ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulan okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrenciler ile taşıma merkezi okullarda eğitim gören öğrencilerden kapsam dışında olanlardan Sosyal Yardım Dayanışma Fonu verileri doğrultusunda tespit edilen öğrencilerin de ücretsiz öğle yemeği hizmetinden yararlandıkları dile getirildi.

Yanıtta, Türkiye genelindeki devlet okullarında öğrencilere ücretsiz yemek sağlanmasına yönelik yürütülen bir çalışma olup olmadığı konusunda ise hiçbir bilgi verilmedi.