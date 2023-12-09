Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 09.12.2023 - 17:41

Güncelleme: 09.12.2023 - 17:41

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun kurucu şefi, tıp doktoru Nevzat Atlığ, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında yaşamını yitirdi.

"Devlet Sanatçısı" unvanına sahip olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 2014 yılından beri Bodrum’da yaşamını sürdürüyordu.

Cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, 1985 yılında profesör, 1987 yılında da Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Büyük ustaya 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Aydın Doğan Vakfı’nca 2013 yılı Türk Musikîsine tahsis edilmiş olan Sanat Ödülü takdim edildi.

Süvari albayı ve müzisyen olan babası Nazmi Atlığ’ın görevde bulunduğu Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 14 Ekim 1925 yılında doğan Dr. Nevzat Atlığ aslen Edirnelidir. Babasından keman ve musıki öğrendi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip röntgen teşhis ihtisası yaptı. Üniversite korosunda keman çalan Atlığ, sonra bu koronun şefi, daha sonra da İstanbul Radyosu Müdürü (1955-1958) oldu. İstanbul Radyosu Küçük Koro’sunu yönetirken 1963’te Mesut Cemil Bey’in ölümü üzerine Klasik Koro’nun şefliğine getirildi. 1976 yılına kadar bu görevi yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikîsi Araştırma ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı, 1000 Temel Eser Komisyonu üyeliği ve TRT yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1976’da Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nu kurunca koronun şefliğine getirildi. Çeyrek asır devam ettiği İstanbul Belediye Konservatuarı’nda ki Sanat Kurulu Başkanlığı ve Türk Musikîsi Hocalığından ayrıldı. 1981 yılında Kültür Bakanlığı’nın Klasik Türk Müziği dalında başarı ödülünü aldı. Türkiye Milli Kültür Vakfı’nca 1983 yılı Türk Kültürü Hizmet Ödülüne lâyık görüldü. 1983 yılında Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Üyeliğine seçildi ve 1984 yılında Radyo Televizyon Yüksek Kurulu üyeliğine atandı. 1985 yılında “Profesör”, 1987 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanını aldı. 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat büyük ödülüne lâyık görüldü.

2004 yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Sanat Büyük ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok müzisyen yetiştiren Nevzat Atlığ 1985 yılından itibaren 30 yıl süre ile İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyeliği görevinde bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Atlığ’ın bugüne kadar yönettiği sayısız sahne, radyo ve TV Konserleri dışında yirmi CD’lik müzik yayını ve beş ciltlik Türk Musikîsi Klasikleri nota yayınları bulunmaktadır. Hakkında Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından “50. Sanat Yılında Nevzat Atlığ”, Kubbe Altı Vakfı’ınca Ergun Balcı’nın müellifi olduğu “Musikimizle Övünmemiz İçin Nevzat Atlığ”, Bakırköy Konservatuarı Vakfı’nca hakkında 1948 yılından bu yana basında çıkan yüz yazar ve edip tarafından kaleme alınmış makalelerden oluşan “Basında Nevzat Atlığ” ve Mehmet Güntekin’in müellifi olduğu “Nevzat Atlığ Tanıklığında Yakın Dönem Musikî Tarihimiz” başlıklı kitaplar yayınlanmıştır.



