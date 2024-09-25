Devlet Tiyatroları duyurdu: Tamer Karadağlı hakkındaki iddialar için müfettiş görevlendirildi

Yayınlanma: 25.09.2024 - 08:13

Güncelleme: 25.09.2024 - 08:14

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, Karadağlı’yı eleştirdiği için özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan tarafından Devlet Tiyatroları’na görüşmeye çağrılmasına ilişkin müfettiş görevlendirildiği duyuruldu.

DT'den yapılan açıklamada, bir DT sanatçısının Genel Müdürlüğe "çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaların basında yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Konunun açıklığa kavuşturulması, incelemesi ve soruşturması için tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın, sanatçılara yönelik “Çalışmayacaksanız istifa edin, Lale Devri bitti” çıkışı, tiyatro camiasında büyük tepki yarattı.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, Karadağlı’yı eleştirdiği için maruz kaldığı iddialar karşısında Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KARADAĞLI'NIN DANIŞMANI TARAFINDAN ALIKONULDU İDDİASI

Alacacı, yaptığı eleştirel paylaşımdan sonra Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan tarafından Devlet Tiyatroları’na görüşmeye çağrıldı.

Alacacı’nın suç duyurusuna göre, kuruma vardığında telefonu Ceyhan tarafından alındı ve Alacacı, Karadağlı’nın danışmanı Görkem Ali Kaya tarafından bir odada üç saat boyunca alıkonuldu.