DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın açıklamalarına tepkiler sürüyor: 'Karadağlı önce kendi görevini yapsın'

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:57

Güncelleme: 23.09.2024 - 12:57

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV), yaptığı yazılı açıklamayla Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın “Lale devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” söylemine tepki gösterdi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün halkı sanatla buluşturma görevinin bulunduğu anımsatıldı.

Devlet sanat kurumlarında görev yapan yurttaşların nitelikli ve özverili biçimde çalışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “Ancak, sosyal devlet kültürünün ve devlet sanat kurumlarının önemini kavrayamayan yöneticiler, bu kurumların varlığını yalnızca gişe gelirleriyle sınırladıklarında, devletin sanat alanındaki varlığını göz ardı etmektedirler. Cumhuriyet’in sanat kurumlarında hiçbir zaman ‘Lale Devri’ yaşanmamıştır. Aksine, bu kurumlar tarih boyunca çeşitli baskı ve denetimlerle karşı karşıya kalmışlardır. Sayın Tamer Karadağlı’nın, ‘Lale Devri’ yakıştırması, yalnızca bu tarihi geleneği bilmemesinden ve kurumuna saygı duymamasından kaynaklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

"GÖREVİNİ YAPAMAYAN YÖNETİCİ"

Çalışanların kamuoyu önünde küçük düşürülmesinin kınandığı açıklamada, “Devlet sanat kurumlarında çalışmayan ya da hak etmediği maaşı ve ikramiyeyi alan bir çalışandan bahseden bir yönetici, en hafif tabirle, kendi görevini layıkıyla yerine getiremeyen bir yöneticidir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Tamer Karadağlı'nın, öncelikle kendi görevini hakkıyla yapması daha uygun olacaktır. Tüm bu duygularla, geçmişi olmayan ve sosyal devlet kültürü gelişmemiş bir Genel Müdür olan Sayın Tamer Karadağlı'nın, ülkemizin tiyatrosu hakkında talihsiz demeçler vermesini istemiyoruz” denildi.