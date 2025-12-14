Devletin izin verdiğine savcılık ‘suç’ dedi… CHP’li Murat Emir’den ‘160 milyar liralık kamu zararı’ iddiasına belgeli yanıt

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan “160 milyar liralık kamu zararı” iddiasına sert tepki gösterdi. Emir, soruşturmanın omurgası olarak gösterilen 110 milyar liralık “kaçak döküm” iddiasının, bizzat devlet kurumlarının talimat ve onaylarıyla yapıldığını belirterek, “Devlet ciddiyetini ayaklar altına alan bu kumpası, kalem kalem deşifre ediyoruz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MAPEG’in, bölgede elektrik hatları ve heyelan riski bulunduğu gerekçesiyle “can güvenliği için acilen dolgu yapılması” yönünde talimat verdiğini hatırlatan Emir, “Bakanlık ‘vatandaş ölmesin’ diyor, savcılık aynı işe ‘kaçak döküm ve kamu zararı’ diyor. Devletin sağ eli kumpas kuruyor, sol eli talimat mı veriyor?” ifadelerini kullandı.

Murat Emir’in paylaşımları şöyle:

"1) İBB’ye, Ekrem İmamoğlu'na 160 Milyar TL kamu zararı iftirası atanlar, iyi okusun.

Dosyanın omurgası dedikleri 110 Milyarlık "kaçak döküm" iddiası, bizzat kendi bakanlıklarının, kendi valiliklerinin talimatı çıktı!

Devlet ciddiyetini ayaklar altına alan bu kumpası, kalem kalem deşifre ediyoruz.

Enerji Bakanlığı'na bağlı MAPEG ne demiş?

"Burada elektrik hatları var, heyelan riski var. Can güvenliği için burayı ACİLEN doldurun!"

Bakanlık "vatandaş ölmesin, doldurun" talimatı veriyor; Savcı buna "kaçak döküm, kamu zararı" diyor.

Devletin sağ eli kumpas kuruyor, sol eli talimat mı veriyor?

2) İBB’ye, Ekrem İmamoğlu'na 160 Milyar TL kamu zararı iftirası atanlara soruyoruz:

VALİLİK BU "SUÇUN" TİCARİ ORTAĞI MI? YOKSA ORTADA SUÇ MU YOK?

Savcının "yasadışı" dediği, "kamu zararı" dediği döküm işinden kim para kazanmış?

İstanbul Valiliği!

İBB ile Valilik iştiraki İSTAY arasında protokol var.

Valilik, o dökümden resmi olarak %10 pay almış.

Devletin Valisi, "kaçak" ve "suç" olan bir işe protokol yapıp ortak olur mu?

Bu nasıl bir çelişkidir!

3) İBB’ye, Ekrem İmamoğlu'na 160 Milyar TL kamu zararı iftirası atanlar, buna neden sesiniz çıkmadı?

VALİLİK BAKANLIKTAN PAY ALMAK İÇİN İZİN ALMIŞ

Savcılığın ‘suç’ dediği olaydan elde edilen gelir için İstanbul Valiliği, bakanlığa yazmış ve “Buradan pay alacağım, uygun mudur?” demiş.

Bakanlık ‘uygun’ deyince de şirkete yazıp “Payımızı konuşalım” demiş.

Sanırım savcılık İstanbul Valiliği’ne “Suçtan gelir elde ettiler” demek istiyor, ama bunu bizim üzerimizden yapıyor.

Dönemin İstanbuk Valisi Ali Yerlikaya ve mevcut vali Davut Gül; bizden duymuş olmayın:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sizi yargılamanın peşinde. Üstelik tek meselenin bu olmadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz.

4) İBB’ye, Ekrem İmamoğlu'na 160 Milyar TL kamu zararı iftirası atanlar, iyi dinleyin daha BİTMEDİ!

Buraya kimin döküm yapacağına MAPEG karar vermiş.

Ne İstaç, ne İBB.

MAPEG, yalnızca Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketi Kuzey İstanbul Modern’e muvafakat vermiş.

Bakan Bey, açıklayın kimdir Murat Gülibrahimoğlu?

Merak etmeyin biz de araştırıyoruz.

Eğer bugün siz açıklamazsanız, yarın kim olduğunu bulur onu da biz açıklarız.

5) İBB’ye, Ekrem İmamoğlu'na 160 Milyar TL kamu zararı iftirası atanlar, buna ne diyeceksiniz!

DÜN ONAYLAYAN, BUGÜN "ZARAR" DİYOR!

İddianameye "Maden rezervi yok oldu" raporunu veren bilirkişi kim?

Prof. Dr. Atiye Tuğrul.

Peki bu hoca dün ne yapıyordu?

Aynı projenin koordinatörüydü!

Dün sahada "İşlemler projeye uygundur" raporu verip süre uzatımı alan kişi, bugün "kamu zararı var" diyor.

Tuzun koktuğu yer burasıdır. Bu dava hukuki değil, siyasidir!