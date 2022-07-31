Devrilen mermer blokların altında kalan işçi hayatını kaybetti

31 Temmuz 2022 Pazar, 19:34

Olay, bugün saat 12.10 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde bir mermer atölyesinde meydana geldi. Vinçle taşınmak istenen mermer blokları devrildi. Bu sırada çalışan evli 5 çocuk babası Yahya Ahmet, devrilen blokların altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mermer blokların altından kurtarılan Yahya Ahmet, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.