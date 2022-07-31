Devrilen mermer blokların altında kalan işçi hayatını kaybetti
Konya'da atölyede vinçle taşınmak istenen mermer bloklarının devrilmesiyle altında kalan Suriye uyruklu işçi Yahya Ahmet (41), yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 12.10 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’nde bir mermer atölyesinde meydana geldi. Vinçle taşınmak istenen mermer blokları devrildi. Bu sırada çalışan evli 5 çocuk babası Yahya Ahmet, devrilen blokların altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mermer blokların altından kurtarılan Yahya Ahmet, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
- 'Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum'
- '242 kilogram kokain ele geçirildi'
- Türk arıcılar 'oğul balını' dünyaya tanıtıyor
- Stajyer itfaiyeci Melike, hayat kurtarıyor
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Erdoğan için harekete geçtiler
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Erdoğan hedef almıştı: 'Terzi Fikri' kimdir?
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Cumhurbaşkanına silahlı saldırı düzenlendi