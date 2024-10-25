Devrilen otomobil tramvay seferlerini aksattı
Eskişehir’de tramvay yolu üzerinde devrilen otomobil, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu.
Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 26 RV 392 plakalı otomobil devrildi.
Tramvay hattı üzerinde devrilen otomobil, seferlerin aksamasına neden oldu.
Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla tramvay seferleri de normale döndü.
Etiketler: #eskişehir #tramvay #otomobil
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