Devrilen otomobil tramvay seferlerini aksattı

Eskişehir’de tramvay yolu üzerinde devrilen otomobil, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu.

Devrilen otomobil tramvay seferlerini aksattı
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 15:15

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 26 RV 392 plakalı otomobil devrildi.

Tramvay hattı üzerinde devrilen otomobil, seferlerin aksamasına neden oldu.

Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla tramvay seferleri de normale döndü.


Etiketler: #eskişehir #tramvay #otomobil

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