Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında sefer yapılamıyor.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza
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AA
Yayınlanma: 01.10.2024 - 18:05

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.


Etiketler: #tramvay #teknik arıza

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