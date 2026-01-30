Devrilen vinçten düşen 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın çatı panel montajı yapan Ferhat G., vinç yardımı ile inşaat çatısına çıkmaya çalışırken, vincin devrilmesi sonucunda 30 metreden aşağı düştü. Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ferhat G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.